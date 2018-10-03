(Görüntülü)Kılıçdaroğlu: Vatandaşın mutfağında yangın var yangın (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Enflasyonun da bütün zamların da faturası millete çıkıyor. Şimdi oturup bize 'Efendim, kriz miriz yok' diyorlar. Nereden baktığınıza bağlı. Sarayda kriz yok. Vallahi de billahi de sarayda kriz yok" dedi. Kılıçdaroğlu, "Vatandaşın mutfağında kriz değil, yangın var yangın" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale kent merkezindeki Altın Yıllar Yaşam Merkezi'ndeki yaşlılar ile Ata'm Kreş ve Çocuk Merkezi'ndeki çocukları ziyaretinin ardından, Biga ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık'ı makamında ziyaret etti. Ardından da Kapalı Pazar alanı yanında gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Kapalı Pazar, Katlı Otopark ve Hal Binası açılış töreninde, Biga Belediyesi’nin ilçeye yaptığı hizmetleri anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, insanların mutlu yaşamasını arzu ettiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Türkiye’nin neresinde yaşarsa yasasın herkesin mutlu olduğu bir Türkiye, herkesin huzur içinde yaşadığı, karnının doyduğu, alın terinin karşılığını aldığı bir Türkiye. En büyük arzum bu benim. Ben saraylara meraklı birisi değilim, saraylarda oturmuyorum, oturmayacağım da. Halk gibi evimde oturacağım, huzur içinde çoluk çocuğum ile oturacağım. Bunu arzuluyorum. Çünkü biz Cumhuriyet çocuğuyuz. Biz halktan yanayız ve halk gibi yaşamak isteriz. Halkın arasında halk gibi gezmek isteriz. Ben 3 bin kişilik koruma ordusuyla gezmem. Birisi geziyorsa o halkın Cumhurbaşkanı olamaz zaten. Kimden korkuyorsunuz ve çekiniyorsunuz. Kendi halkından, milletinden korkan bir insan, bir yönetici olabilir mi? Halkın arasına girmesi, oturup konuşması, derdini dinlemesi, çayını kahvesini içmesi lazım. Sen bunları yapmayacaksın, sarayında oturacaksın, batsın o saray eğer öyleyse. Kışlık saray yetmeyecek bir de yazlık sarayın olacak, yazlık sarayın yetmeyecek bir de uçan sarayın olacak. Peki halk nerede yaşıyor? Biz de halk olarak hep beraber yaşıyoruz. Biga, mutlu insanların yaşaması gereken bir kent. Biga’da olmaktan onur, şeref ve gurur duyduğumu ifade edeyim. Görkemli bir tarihi var Biga’nın. Böyle bir tarih herkese nasip olmaz. Çanakkale Savaşları’nda özel bir yeri var Biga’nın. Yaralananlar burada tedavi edildi, annelerimiz, dedelerimiz tedavi etti onları. O yüzden de tarihsel olarak da Bigalı’lara şükran borçluyuz. O nedenle burada bulunmaktan, Bigalılarla beraber olmaktan onur ve şeref duyuyorum." "Bir insan üretirse mutlu olur. Herkes üretir ve alın teri dökerse ve karşılığını alırsa o memlekette herkes mutludur. Eğer üretmiyor ve sadece tüketiyorsak o ülkede huzursuzluk olur" diyen Kılıçdaroğlu, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin ise şunları söyledi: "Bakın bugün enflasyon rakamı açıklandı. Bir aylık enflasyon yüzde 6.3. Enflasyon ne demektir? Gazetelerde 'Fiyat artışı demektir' şeklinde okursunuz. Enflasyon fiyat artışıdır doğru ama enflasyonun anlamı şudur. 'Bütün zamların faturasını millet ödeyecek' demektir. Enflasyon budur. Sanayici dışarıdan mal getirir. Dolar artmışsa sanayici o malı alır üzerine karını ilave eder. Maliyetini yapar verir toptancıya. Toptancı üzerine karını ekler, götürür esnafa verir. Esnaf üzerine karını ekler size satar. Yani kimse zarar etmez orada. Kim zarar eder, faturayı kim öder? En son alıcı olan öder. Kim o? Sizlersiniz, yani vatandaşlar. Yani enflasyonun da bütün zamların da faturası millete çıkıyor. Şimdi oturup bize 'Efendim, kriz miriz yok' diyorlar. Nereden baktığınıza bağlı. Sarayda kriz yok. Vallahi de billahi de sarayda kriz yok. Bir de sarayın beslemeleri var. Yani koşulsuz saraya uyanlar var. Bunlar mesela dolar bazında ihale alıyorlar. Bunların tamamı sarayın adamları. Dolar bazında alıyorlar ve dolar çıktıkça onlar kazanıyorlar. Onlarda kriz var mı, kriz yok." Vatandaşın mutfağında yangın olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Sizin mutfağınızda kriz var mı? İşte sorun bu. Vatandaşın mutfağında kriz değil, yangın var yangın. Önümüzde yerel seçimler var, o yerel seçimlere hep beraber çalışacağız ve uğraşacağız. Allah nasip ederse sadece Biga'da değil, Çanakkale’nin il ve ilçelerinin tamamında baharı getireceğiz. Bir bahar müjdesini bütün dünyaya vermek zorundayız. Ülkeyi bu hale getirdiler 16 yılda. Şimdi gittiler ekonomide kriz çıkınca bunu dış güçler yaptı dediler. Hangi dış güçler. Memleketi sen mi yönetiyorsun, dış güçler mi yönetiyor. Dış güçler yönetiyorsa senin sarayda ne işin var, senin koltuklarda ne işin var. Çekil o zaman dış güçlerle biz hesaplaşırız. Otururuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dış güçlerle nasıl mücadele ettiyse, aynı mücadeleyi yaparız. Ben size namus sözü veriyorum, saraylarda oturmayacağım, halkın arasında oturacağım, sizler gibi yaşayacağım. Allahın izniyle sadece yerel yönetimlerde değil, bütün Türkiye’de hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz." Konuşmasının sonunda Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ı sahneye çağıran Kılıçdaroğlu, kendisinden ve tüm belediye başkanlarından, hangi partiden olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet götürmesini ve harcadığı her kuruşun hesabını millete vermesini istedi. Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve protokol üyeleri kurdele kesme geleneğinin aksine, kurdeleyi çözerek açılışı yaptı. Ardından da barış güvercini uçurdu. Açılış törenine; CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Muharrem Erkek, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, CHP’li ilçe belediye başkanları, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar ile Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek. FOTOĞRAFLI

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