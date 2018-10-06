(Görüntülü) Kılıçdaroğlu'na şehit evi ziyaretinde protesto (3)

YÜRÜYEREK BELEDİYEYE GİTTİ, SELFİE ÇEKTİRDİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde Yeni Kuşak Enstitüleri Derneği'nin düzenleği panelin açılışına katıldıktan sonra yürüyerek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. İki Eylül Caddesi'nde partililerle birlikte yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Kılıçdaroğlu, vatandaşlar ile bol bol selfie çektirdi.
Kılıçdaroğlu bir süre Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in makamında oturduktan sonra geçen hafta hayatını kaybeden Köy Enstitüleri Derneği kurucu üyesi Bircan Bircan'ın Yıldıztepe Mahallesi Bircan Sokak'taki ailesine giderek, taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Eskişehir'den ayrıldı.