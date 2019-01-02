(Görüntülü) Kılıçdaroğlu, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in babasının cenaze törenine katıldı

(Görüntülü) Kılıçdaroğlu, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in babasının cenaze törenine katıldı

YORUM EKLE
Gönder