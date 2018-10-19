(Görüntülü) Kil sıvalı insan kafatası, büyük ilgi görüyor

NİĞDE Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir, 1985- 87 yılları arasında Köşk Höyük’te bulunan ve Niğde Müzesi’nde sergilenen 7 bin 500 yıllık kil sıvalı insan kafatasının Niğde Müzesi'ne ziyaretçilerden oldukça ilgi gördüğünü söyledi. Niğde’nin Bor İlçesi’ne bağlı Bahçeli Beldesi’ndeki Köşk Höyük’te yürütülen kazı çalışmaları devam ederken 1985-87 yılları arasında 13 kil sıvalı kafatası bulunduğunu, Niğde Müzesi Köşk Höyük salonunda şu an, 22-24 yaşında bir kadına ait kil sıvalı bir kafatasının sergilendiğini dile getiren Akdemir, diğer kil sıvalı kafataslarını ise devam eden konservasyon, temizlik ve sağlamlaştırma çalışmalarının ardından teşhir salonunda ziyaretçilerin görebileceğini dile getirdi. Dünyada kil sıvalı kafatasından bilinen 90 tane olduğunu ve bunlardan 13 tanesinin de Türkiye’de sadece Niğde’de bulunduğunu ifade eden Akdemir, “Köşk höyükte yapılan kazılarda birçok eser gün yüzüne çıkarken en önemlilerinden biri de bu kil sıvalı kafataslarıdır. Bu bulunan 13 adet kil sıvalı kafatası arkeoloji açısından çok önemli bir buluntu. Daha önce İsrail’de ve Ürdün’de bulunmuş Anadolu’da ise bu bizim müzemizde bulunan bu kil sıvalı kafatasları gerçekten çok özel” diye konuştu. 'KİL İLE ETLENDİRME YAPMIŞLAR' Müze Müdürü Basri Akdemir, kafataslarının kil ile sıvanmalarının önemli bir nedeni olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Köşk Höyük'te 66 bireylik bir mezar gömüsü bulundu. Ama bunların geneli şehir içine evlerin tabanına gömülen çocuklar. Yetişkinler şehir dışında mezarlıklara gömülüyor. Ama biz Köşk Höyük'te bulunan kafataslarının bedenleri yok. Sadece kafatasları var. İnsanlar bunları, ataerkil aileler olduklarında, ölüler çürüdükten sonra ölünün yakınları kafataslarını alıp getiriyorlar ve kil kullanarak etlendirme yöntemiyle sıvama yapıyorlar. Bunları etlendirme yöntemi dediğimiz şeylerle kil sıva ile sıvıyorlar yüzeylerini, burun, kulak ve göz deliklerine siyah bir taş koyuyorlar. Bu kafataslarını alın kısmına kadar kil ile sıvama yani etlendirme yapılmış vaziyette bulundu."

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