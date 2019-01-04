(Görüntülü) Kesik Minare'ye ilk taş konuldu, müze cami restorasyonu başladı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın simge yapılarından, 'Kesik Minare' olarak bilinen Şehzade Korkut Camii'nin, Bizans'tan Cumhuriyet dönemine kadarki medeniyetlerin izlerinin de korunacağı müze cami konseptiyle yeniden ibadete açılması için başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, yıkık duvarlarına ilk taş konuldu.



Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde Selçuklular'ın işgali sonrası kiliseden camiye çevrilen ve 1896'daki yangında minaresinin kubbesi de yanarak kullanılamaz hale gelen 'Kesik Minare'nin, Avusturyalı bir mimara ait yangın öncesine ait orijinal çizimlerine uygun restorasyonu törenle başladı. Minaresinin kubbesi olmadığı için 'Kesik Minare' olarak adlandırılan ve Selçuklular'ın fethi sonrası kiliseden camiye dönüştürülen yapının yıkık olan yüzde 30'luk kısmının restorasyon başlangıcı nedeniyle ilk taş koyma töreni düzenlendi. Vali Münir Karaloğlu, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata ve ilgili kamu kurum yöneticilerinin katıldığı törende, yıkık duvarlardan birine yaklaşık 1300 kiloluk orijinale uygun taş dualarla yerleştirildi.



Şehzade Korkut Camii için önemli bir aşamanın daha geçildiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, “Bu aşamaya gelmesi çok kolay olmadı. Burası 700 sene cami olarak halka hizmet etmiş bir ibadethane. 1896 yılında çıkan yangında harap olmuş ve bir daha onarılamamış. Osmanlı'nın son dönemi, sonra Cumhuriyet dönemi imkansızlıklar nedeniyle onarılıp, kullanılamamış. Bugün devletimizin, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün o imkanı var ve Şehzade Korkut Camii'nde yeniden ayağa kaldıracağımız duvarlarla ilgili ilk taşı koyduk. Caminin mevcut duvarlarını güçlendirme ve koruma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



MEDENİYETLERİN İZLERİ KORUNACAK



Bu restorasyon çalışmasıyla tarihte camiye yapılan yedinci müdahale olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, “Bizden önce 6 müdahale geçirmiş. Bu camide Roma döneminden, Bizans'tan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, Cumhuriyet'ten izler var. En son, en ciddi restorasyonu 1974 yılında geçirmiş. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve bilim heyetimizin katkılarıyla tamamlanacak camiye gelen ziyaretçilerin bu 7 dönemi de hissetmesini arzuluyoruz. Yani bu cami içinde Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yapılmış müdahalelerin tamamı hissedilebilsin arzusundayız. Bu cami adeta bir müze cami olarak hizmet versin. İhale süreci 2020 yılının haziran ayında bitecek ama hedefimiz 2019'un sonunda tamamlamak ve hizmete açmak" diye konuştu.



Şehzade Korkut Camii ile ilgili çalışmaların 2006 yılında başladığını ve 2017 yılı nisan ayında ihalesinin yapıldığını belirten Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata ise, 2017'nin temmuz ayında sözleşmenin imzalandığını söyledi. Hürata, “İşin bitim süresi 2020 gözükse de mümkün olduğunca daha erken tarihte bu eseri ayağa kaldırmaya çalışacağız. Son 10-15 senede 10 bine yakın vakıf kültür varlığımızdan 6 bin civarındakini ayağa kaldırdık. Yurtdışında da ecdad yadigari eserleri ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. 1896 yılında çıkan yangında büyük hasar gören ve 123 yıldır kapalı olan bu camimizi de en yakın sürede orijinaline uygun restore edip ayağa kaldıracağız" dedi.



