(Görüntülü) Kerç Boğazı’ndaki yangında ölen ağabeyini üniformasıyla uğurladı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-KERÇ Boğazı yakınlarında 2 gemide çıkan yangında hayatını kaybeden denizci Sinan Karabulut (22), babaocağı Yalova’da toprağa verildi. Kerç Boğazı’nda 21 Ocak’ta Tanzanya bayraklı ‘Maestro’ ve ‘Candy’ gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında ölen 4 Türk denizciden biri olan Sinan Karabulut’un cenazesi için memleketi Yalova’nın Kadıköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Orhan Karabulut ile ağabeyinin denizci üniformasını giyen kardeşi Enes Karabulut, taziyeleri kabul etti. Tabuta, Türk bayrağı ve ölen denizcinin kepi konuldu. Sinan Karabulut, Kadıköy Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadıköy Belde Mezarlığı’nda toprağa verildi. Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törende acılı baba Orhan Karabulut, basın mensuplarına olayın takipçisi olacaklarını söyledi.