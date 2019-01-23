(Görüntülü) Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen genç gemici son seferinden dönemedi

Kerç Boğazı?ndaki gemi yangınında ölen stajyer gemici Sinan Karabulut?un baba ocağı olan Yalova?da yas var.

Kerç Boğazı?nda 21 Ocak?ta Tanzanya bayraklı ?Maestro? ve ?Candy? gemileri arasındaki yakın transferi sırasında çıkan yangın sonucu burada ölen 4 Türk mürettebattan biri olan 22 yaşındaki Sinan Karabulut?un Yalova?daki baba evinde yas var. Karabulut?un Yalova?nın Kadıköy Beldesi?nde bulunan baba ocağına gelen akrabaları ve komşuları taziyede bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Orhan Karabulut, ?Geçen ay görüşmüştük. Çanakkale?deydi yükleme alanında. Baba iyiyim dedi. Bir hafta sonra döneceğim dedi. Nasip işte. Cenabı Allah?ın takdiriö dedi.

?SON SEFERİYDİö

Sinan Karabulut?un dayısı Can Özdemir ise, ?Sinan 22 yaşında, makine dairesinde stajyer olarak çalışıyordu. Bu son stajıydı. 10 gün sonra bitecekti. Son seferiydi. Bunu bitirince gelecekti. Olmadı nasip değilmiş. Cenabı Allah nasip etmedi. Cumartesi annesiyle görüşüyorlar. Ondan sonra bir daha haber alınamadı. Konuşulamadı. Çünkü ulaşım zordu. Cumartesi en son haber aldık. Ölüm haberi dün detaylı yollarda geldi ama kesin değildi. Sonradan bir liste çıktı ortaya. Listede öldüğü belli oluyordu. Biz hala emin olamadığımız için bir ümittir diye, bugün konsoloslukla görüştük. Konsolosluk bilgiyi verdi. Şirket yetkilisi aradı, boğulmadan, atlamadan dolayı donma sebebiyle öldüğü belirlendi. 4 tane Türk vatandaşının öldüğü, onların da şu anda Kırım?da kaldığı söylendi. Diyaloglar orada devam ediyor. Artık cenazeler ne zaman buraya gelir artık buna devletimiz karar verecek. Bizimle alakalı bir şey yok biz bekliyoruz sadeceö diye konuştu.