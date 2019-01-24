(Görüntülü) Kendi geliştirdiği makine ile 1 saatte radyatör temizliyor

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ, ()Kayseri'de otomobil radyatörü tamircisi Mustafa Çakır, kendi imkanlarıyla 'Kössü' adını verdiği radyatör temizleme makinesi geliştirdi. İlkokul mezunu Mustafa Çakır, normalde 1 gün süren ve yaklaşık 1000-1500 TL'ye yapılan radyatör temizliğini, geliştirdiği cihaz ile 1 saatte ve 100 TL'ye yaptığını söyledi. Yeni Sanayi Mahallesinde 39 yıldır radyatör tamiri yapan Mustafa Çakır, bir müşterisi ile yaşadığı tartışmanın ardından yüzde yüz yerli üretim kalorifer ve radyatör temizleme cihazı üretti. Çakır, aracını tamir ettiği müşterisinin kendisin arayıp, Araba daha önce bir marşta çalışıyordu, şimdi 2 marşta çalışıyor dediğini söyleyerek şöyle konuştu Beni suçladı. Ben izah etmeye çalıştım; ama anlamadı. O gece hiç uyumadım ve bu makineyi tasarlamaya başladım. Elime kağıt kalemi aldım. Öncek projesini çizdim. Önce kaba saba bir tasarım yaptım. Sonra çay süzgeciyle kullandım ve denedim. Baktım olmuyor biraz daha geliştirdim. Önce sac deposunu falan yaptık. Baktık çalışıyor, daha sonra patent başvurusu yaptım. 'Faydalı ürün belgesi' verdiler dedi. Çakır, geçmiş yıllarda 1 gün süren ve yaklaşık 1000-1500 TL'ye yapılan radyatör temizliğini, geliştirdiği cihaz ile sadece 1 saatte ve 100 TL'ye yaptığını söyledi. Çakır, Bu ürünü yapmak için üniversite mezunu olmaya gerek yok. Öncelikle azim lazımdı, bu da bende var. Türkiye genelinde Kars'tan Edirne'ye kadar bu ürünü satıyoruz. İlçelere kadar bu ürünü ulaştırıyoruz. Azerbaycan ve Kosava'dan arayanlar var. İnşallah yurt dışı pazarına da açılmayı hedefliyorum diye konuştu.