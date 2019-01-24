(Görüntülü) Kemeraltı Çarşısı'nda birçok iş yerini su bastı

İzmir?de dün (çarşamba) öğle saatlerinden beri aralıklarla süren ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı?nda su baskınları olurken, esnaf kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

İzmir?de dün öğle vaktinde başlayan ve aralıklarla devam eden, zaman zaman da sağanak şeklinde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Araç trafiğinde tıkanıklıklar yaşanırken, polis ve belediye ekipleri, trafik yoğunluğunu gidermek için önlem aldı. Yağmur suları nedeniyle, Tarihi Kemeraltı Çarşısı?ndaki birçok iş yerinde su baskınları oldu, rögar kapakları taştı. Esnaf, kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Çarşı esnafı, sürekli bu şekilde mağdur olduklarını belirterek, sorunun çözülmesini istedi.