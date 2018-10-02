(Görüntülü) Kemaliye'de 'sakin şehir' adaylığı sevinci

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - İTALYA'nın Torino kentinde gerçekleştirilen Cittaslow (sakin şehir) Koordinasyon Toplantısı'nda, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin 'sakin şehir' adayı olması, büyük sevinçle karşılandı. Uzun zamandır ilçeyi kültür ve doğa turizmi şehri yapmak için uğraştıklarını ifade eden Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, en yüksek puanı tutturacaklarını söyledi.



İtalya'da 1999 yılında kurulan, 'sakin' felsefesine ve kendi özelliklerine sahip çıkan kentlerin bir araya geldiği Cittaslow Birliği'ne Erzincan'ın Kemaliye ilçesi ile birlikte Türkiye'deki üye sayısı 15'e yükselecek. Üç yıl süren hazırlık ve 54 kriterin yerine getirilmesinin ardından İtalya'nan Torino kentinde gerçekleştirilen Cittaslow (sakin şehir) Koordinasyon Toplantısı'nda Kemaliye de aday gösterildi.



'Sakin şehir' için aday olmaktan dolayı sevinçli olduklarını ifade eden Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, "10 yıldır Kemaliye'nin bir kültür ve doğa turizmi şehri olması için uğraşıyoruz, bunda da başarılı olduk. Artık 141 tur firması Kemaliye'ye gelmeye başladı. Biz bundan heyecanlanarak, kendimizi yurt dışında da tanıtarak 3 yıldır 'sakin şehir' olmak için hazırlıklar yaptık. Gerekli olan 54 kriteri tamamladık ve dosyamızı geçen yıl Seferihisar Belediyesi'ne sunduk. Bu da İtalya'daki toplantıda kabul edildi. Türkiye'nin 15'nci 'sakin şehir' belediyesi olduk gibi. Dünya genelinde 212 şehir var, İnşallah bunlardan bir tanesi de biz olacağız. Kemaliye'yi kültürel değerleriyle, doğasıyla Karanlık Kanyonu'yla yaşam tarzıyla Türkiye'nin 'sakin şehirleri' arasında en yüksek puanı tutturacağına inanıyoruz" diye konuştu.