(Görüntülü) Kefirden dondurma için patent başvurusu yaptılar

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ), sağlık açısından birçok faydası bilimsel çalışmalarla kanıtlanan süt ürünü kefirden yapılan dondurma için patent başvurusunda bulunuldu. AÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin ve Dr. Emine Mine Çomak Göçer ile araştırma görevlisi Firuze Ergin ve doktora öğrencisi Merve Al, kefirden yaptıkları dondurma için patent başvurusunda bulundu. Prof. Dr. Küçükçetin, kefirin fermente süt ürünü olduğunu belirterek, çok uzun yıllar önce Kafkasya'da tüketildiğini söyledi. Türkiye'de de son yıllarda tüketiminin artarak, devam ettiğini belirten Prof. Dr. Küçükçetin, "Beslenmenin yanı sıra faydalı unsurları içeren gıdalara eğilimin artmasıyla kefir ve benzeri ürünlerin tüketimine ilgi arttı" dedi. 'KEFİR DONDURMASI' SAĞLIKLI Kefirin sağlıkla ilgili birçok olumlu özelliği olduğunu anlatan Prof. Dr. Küçükçetin, kolesterol mekanizmasına, sindirim ve sinir sisteminin düzenlenmesine yönelik bilimsel çalışmaların var olduğunu kaydetti. Ekşi olduğu için bazı tüketicilerin tercih etmediğini dile getiren Küçükçetin, "Kefiri, daha sevilen bir ürün olan dondurma formuna dönüştürdük. 'Kefir dondurması' adı altındaki çalışmanın sonuçlarıyla patent başvurusunda bulunduk. Ortaya dondurmanın ferahlatıcı, besleyici, insana hoş gelen özelliklerinin yanı sıra sağlıkla ilgili birtakım unsurları daha fazla ihtiva edebilecek bir ürün ortaya çıktı" diye konuştu. TADAN ÖĞRENCİLER BEĞENDİ Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin, sonuçların endüstriye de aktarılabileceğini belirterek, "Güzel bir ürün oluştu. Çocukların çok sevdiği dondurma, bu çeşidiyle daha faydalı olacak. Kendi yakınlarımız, öğrencilerimiz denedi ve çok beğendi" dedi.