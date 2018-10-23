(Görüntülü)KEDİLER MOZART'IN TÜRK MARŞIYLA YEMEK YİYOR

SAMSUN'da bulunan Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde yer alan 'Kedi Kasabası'nda yaşayan kediler günlerini Beethoven, Mozart ve Vivaldi gibi ünlü bestecilerin klasik eserlerini dinleyerek geçiriyor. Kediler günde iki defa yemek saatlerine Mozart'ın 'Türk marşı' bestesiyle çağrılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nin içerisinde 20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi kasabası' sokak kedilerine yuva oldu. Sahipsiz bakıma muhtaç kediler burada kendileri için hazırlanan barınma ve yaşam alanlarında zaman geçiriyor. Alan içerisine kedilerin tekli ya da çoklu halde kalabilecekleri ahşap barınaklar, ahşap köprü, salıncak gibi oyun alanları da bulunuyor. Yaklaşık 400 kedinin bulunduğu kasabada bulunan hoparlörlerden kediler için klasik müzik çalıyor. Beethoven, Mozart ve Vivaldi gibi ünlü bestecilerin klasik eserlerini dinliyor. Ayrıca başlatılan uygulama ile kediler günde iki defa yemek saatlerine Mozart'ın 'Türk marşı' bestesiyle çağrılıyor. Türk Marşını duyan kediler belirlenene beslenme alanlarına gidiyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, müziğin insanlar gibi hayvanlar üzerine de birçok olumlu etkisinin bulunduğu belirterek, klasik müzik uygulamasını yaklaşık 1 yıldır sürdürdükleri söyledi. Merkezde bulunan hayvanların tamamen doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürdüklerini belirten İşler, Hayvanlarımızın biz belli bir çalışma alanı içerisindeki eğitimlerini de yerine getirmeye çalışıyoruz. Mesela burada hayvanlarımızın beslenme saatlerinde bu hayvanların alan dışına çıkmış olmasından dolayı tekrar beslenebilmeleri için geri dönüşlerini sağlayabilmek adına bir müzik çalışmasına başladık. Şuan da Mozart'ın Türk Marşı ile birlikte besleme saatinde kediler geliyorlar. Bu müziği çaldığımız da karnı aç olan kediler nerde duyabiliyorsa müziğin sesini, ardından beslenme alanlarına gidiyorlar. Beslenmelerini tamamladıktan sonra dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak için tekrar alan içerisine yayılıyorlar. Bu bir zenginlik. Buradaki amacımız bir kasabadaki tabirimiz böyle bir alanların oluşturulması geliştirilmesinden ziyade sokakta yaşayan hayvanların özgürlüğünün kısıtlanmadan en güzel şekilde yaşama fırsatının verilmesi hedeflenmektedir. Biz Samsun'da Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanı oluşturduk, bu alanın bir zenginlik olduğunu gördük. Sokaklarda mağdur gibi görünen hayvanların tamamını buraya alabiliyoruz burada kısırlaştırıyoruz ve bu alandan sonrada hayvanlar arzu eden hayvanlar bu alan içerisinde kalıyor dedi. Görüntü Dökümü ----------------------- -Kasabadan detay -Kedilerin Türk Marşı'yla beslenme alanına gitmesi -Mama yemeleri -Detaylar -Röportaj (SÜRE3.56 Dk) (BOYUT440.33 MB) Haber-KameraYaprak KOÇER, Hüseyin KALAYSAMSUN, ()