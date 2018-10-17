(Görüntülü) Kedi ve köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı

Cemil SEVAL MANİSA, () MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği kedi ile köpeğin dostluğu dikkat çekti. Çamlıca Mahallesi'nde, her anları birlikte geçen kedi ve köpeğin dostluğu insanlara örnek oluyor. Genellikle birbiriyle anlaşamamasıyla bilinen bu iki türdeki hayvan, birlikte oyun oynuyor; vakit geçiriyor. Hatta kedinin, köpeğin sırt kısmına patileriyle adeta masaj yapar halleri, görenleri hayrete düşürüyor. Durumdan memnun köpeğin hali de tebessüm ettiriyor.