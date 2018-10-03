(Görüntülü)Kazdağları eteklerinde kaz yetiştiriyorlar

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde Kerim (45) ve Metin Aydın (43) kardeşler, Sarıkız efsanesinden esinlenerek, 1 milyon TL’lik yatırım ile Kazdağları eteklerine kaz çiftliği kurdu. Aldıkları bin kaz ile işe koyulan Aydın kardeşler, kuzey yamaçları Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları bölgesinin kaz sesleriyle yankılanmasını sağladı. Aslen Trabzonlu olan, İstanbul’da otomotiv ve inşaat işi yapan Kerim Aydın ile Bayramiç ilçesinde yaşamını sürdüren kardeşi Metin Aydın, 2014 yılında satın aldıkları Kutluoba köyündeki 15 dönüm arazi üzerine yatırım yapmaya karar verdi. Kazdağları’ndaki Sarıkız efsanesinden esinlenen Aydın kardeşler, önce piyasa araştırması yaptı, ardından da 1 milyon TL'ye kaz çiftliği kurdu. Kazdağları eteklerindeki çiftliğe, ‘Kazdağları Kaz Çiftliği’ adını veren Aydın kardeşler, satın aldıkları bin kaz ile işe başladı. Çiftlikteki kaz sayısını arttırmayı hedefleyen Aydın kardeşler, aldıkları kuluçka makineleriyle mevcut kazlardan 30 bin yavru üretecek. Bunları bölgede kaz yetiştirmek isteyenlere satacak. Bu kişilerin yetiştirip büyüteceği kazları da yeniden satın alacak Aydın kardeşlerin öncelikli hedefi, ilçede kaz yetiştiriciliğini geliştirmek. Kaz çiftliğinin sahibi kardeşlerin bir diğer amacı da kaz etini ve ciğerini yurt dışına ihraç etmek. 'PİYASANIN EN ZOR ZAMANINDA YATIRIM KARARI ALDIK' Kazdağlarında kaz yetiştirme fikrinin ardından sektör ile ilgili araştırmalara başladığını belirten Kerim Aydın, "Piyasaların en zor zamanında yatırım kararı alarak kaz çiftliği kurduk. Amaçlarımızdan birisi de Bayramiç halkının bu işi benimsemesi ve katkı sağlaması. Kazın ciğeri ve göğüs eti çok değerli ve çok satılıyor. Allah nasip ederse burada Kaz Tiridi’ni yapıp insanlara yedireceğiz. Onlar da kazın etinin ne kadar lezzetli olduğunu anlayacaklar. Kaz etinin değerini yurt dışındakiler biliyor, ama biz bilmiyoruz. Hedefimiz bunu Türkiye’deki herkese göstermek" dedi. 'KAZ KAFALI' DENİR, AMA ÖYLE DEĞİL' Kardeş Metin Aydın ise, Kazdağlarının, kazların bir hikayesi olduğunu ifade ederek, "Sarıkız, köyde uğradığı bir iftiraya bağlı olarak babası tarafından Kazdağlarına çıkarılmış. Kazlarla beraber yaşamış. Kazların şöyle bir güzelliği var. Bunu ben de burada yaşadım. Bir metrelik bir çit çektiğiniz zaman uçup gitmiyorlar. Aslında uçabilir. İki metre de olsa çit, uçar. Sarıkız, köylüler tarım arazilerine zarar veriyorlar diye şikayet edince kazlarının bulunduğu yeri bir iki karışlık taşla çevirmiş ve kazlar oradan dışarıya çıkmamış bir daha. Şimdi burada da aynısını yaşıyoruz. Bazıları 'Kaz kafalı' derler ama öyle değil .Kazlarla yaşadıkça insan daha akıllı olduklarını anlıyor" diye konuştu. Kazın tüyünün dahi ziyan olmadığını belirten Metin Aydın, şöyle konuştu: "Çevredeki insanlar bize pazar durumunu soruyor. Biz de 'pazarı düşünmeyin, hepimiz bir araya gelirsek pazar zaten oluşacak' diyoruz. Kaz etinin tüketiminde Samsun’un Tirit dediğimiz bir yemeği vardır. Birçok şekilde yapılır. Yumurtası da çok faydalı. Kaz etinin koktuğunu söyleyenler de var. Ama yanlış zamanda keserseniz olmaz. Çünkü kış hayvanı bu. Kışın kesilir ve yenir. Bizim buradaki hedefimiz Kazdağlarını kaz merkezi yapmak. Kazdağlarının hakkını vermek. İkinci amacımız da kaz eti ve ciğerinin yurt dışına ihracatını yapmak."

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