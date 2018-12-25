(Görüntülü) Kaza şehidi polisi, nişanlısı yüzüğünü gösterip, gözyaşıyla uğurladı

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/ ÇARŞAMBA (Samsun), () - İSTANBUL'da hafriyat yüklü kamyonun polis aracına çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Servet Arslan (28) memleketi Samsun’da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 ay önce nişanlandığı Yağmur Dinçtaş, tabutun başında nişan yüzüğünü göstererek, "O beni çok seviyordu, beni bırakmaz" diyerek gözyaşı döktü. Kaza, dün Eyüpsultan TEM yolu Hasdal mevkisi Edirne yönünde, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, denetim yaptıkları sırada 34 EH 8330 plakalı mobilya yüklü kamyonu durdurmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Hasan Şen yönetimindeki 34 ZOL 58 plakalı hafriyat kamyonu, duramayarak önce trafik polisine sonra da polis aracına çarptı. Kazada ağır yaralanan trafik polisi Servet Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit trafik polisi Servet Arslan'ın cenazesi dün gece memleketi Samsun’a getirildi. Şehit trafik polisi Arslan için Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit trafik polisi Arslan için babaevinde dua okunup helallik alındı. Burada şehidin annesi Hatice Arslan oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 3 ay önce nişanlandığı Yağmur Dinçtaş ise, nişan yüzüğünü öpüp gözyaşı döktü. Dinçtaş şehit nişanlısının fotoğrafını öperek yanındakilere nişan yüzüğünü gösterdi. Yağmur Dinçtaş, "Benim yüzüğüm var. Bizim nişanımız var. Bizim hayallerimiz var. O beni çok seviyordu. O beni bırakmaz" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Arslan ile nişanlısı Yağmur Dinçtaş’ın bir ay sonra resmi nikah kıydırmayı, 25 Ağustosta da düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Şehidin amcasının kızı olan Zeynep Arslan ise tabuta sarılarak, "Ağabeyimi götürmeyin. Ağabeyim kalk ayağa. Biz sensiz ne yapacağız" diyerek ağladı. Şehit babası Bayram ve şehit ağabeyi Tarık Arslan da taziyeleri kabul etti. Şehit Polis Servet Arslan’ın cenazesi daha sonra Karakiraz Camii’ne getirildi. Öğlen namazı sonrasında İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Arslan, ardından Zeyfeli Mahallesi’nde bulunan aile kabristanlığında toprağa veridi. Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Şehit Polis Servet Arslan'ın ilk görev yeri olan İstanbul'da yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı belirtildi.