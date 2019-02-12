Gökhan ÇELİK – Harun UYANIK- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL() KAZA Kırım ekibi, Çekmeköy'de ve 4 askerin şehit olduğu helikopterin enkazında incelemelere başladı. Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi’nin oyun parkına dün akşam 18.51’de düşen UH-1 tipi helikopterin enkazında incelemeler sürerken, bölgeye kaza kırım ekipleri de ulaştı. Saat 11.20'de olay yerine gelen kaza kırım ekibi, helikopter enkazında incelemelere başladı. Ekibin incelemelerinin ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi.
(Görüntülü) Kaza Kırım Ekibi, Çekmeköy'de düşen helikopter enkazında incelemelere başladı (4) (Aktüel)
Gökhan ÇELİK – Harun UYANIK- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL() KAZA Kırım ekibi, Çekmeköy'de ve 4 askerin şehit olduğu helikopterin enkazında incelemelere başladı. Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi’nin oyun...
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