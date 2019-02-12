(Görüntülü) Kaza Kırım Ekibi, Çekmeköy'de düşen helikopter enkazında incelemelere başladı (3) (Aktüel)

Gökhan ÇELİK – Harun UYANIK- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL() KAZA Kırım ekibi, Çekmeköy'de ve 4 askerin şehit olduğu helikopterin enkazında incelemelere başladı. Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi’nin oyun parkına dün akşam 18.51’de düşen UH-1 tipi helikopterin enkazında incelemeler sürerken, bölgeye kaza kırım ekipleri de ulaştı. Saat 11.20'de olay yerine gelen kaza kırım ekibi, helikopter enkazında incelemelere başladı. Ekibin incelemelerinin ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi.