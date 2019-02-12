(Görüntülü) Kayseri'de üretilen 'yufka ekmek' yurt dışına gönderiliyor

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde yöre kadınlarınca elle açılarak tandırda hazırlanan yufka ekmeği birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor. 4 yıl önce belediyenin açmış olduğu yufka üretim merkezi ilçe kadınlarının geçim kaynağı oldu. Özvatan'da yöre kadınlarının katkı maddesi kullanmadan, sadece un, tuz ve suyla yoğurup elle açarak odun ateşinde tandırda pişirdiği yufka ekmeği, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne dahil edildi. Özvatan Belediyesi, hem yufka ekmeğinin tanıtımını yapıp yaygınlaşmasını sağlamak hem de iş hayatına atılmak isteyen kadınlar için 4 yıl önce yufka üretim merkezini hizmete açtı. Tesiste çalışan kadınların ateşin karşısında gün boyu elle açıp pişirdiği yufka ekmekler, Türkiye'nin dört bir tarafına ve özellikle gurbetçilerin yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerine gönderiliyor. 12 kadının çalıştığı tesiste, geçmişi 300 yıl öncesine dayanan yufka ekmeğinden sipariş üzerine günde 1200 adet yapılıyor. 'PAKETLEME YAPARAK PAZARI BÜYÜTECEĞİZ' Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, yufka üretim tesisinin ilçe tanıtımına ve iç göçü önlemede yardımcı olduğunu belirterek, "Bu yaptığımız tesis bizi daha şevklendirdi. İlerleyen aylarda bu tesisimizi daha da büyüterek hamur işlerine yönelik mantı, makarna, erişte üretmeyi planlıyoruz. Paketleme şekliyle daha çok pazara sahip olmayı istiyoruz. Daha çok kişiyi istihdam etmek ve işleri büyütme gayreti içerisinde olacağız" dedi. 'KATKI MADDESİ YOK, KİLO YAPMIYOR' Tesiste çalışan Canan Göktaş, yufka yaparak kazandığı para ile üniversitede kızını okuttuğunu söyleyerek, "Tesis kurulduğu günden bu yana çalışıyorum. Burada 1000 ile 1200 civarı yufka üretimi yapıyoruz. Yazın talep daha da artıyor. Katkı maddesi olmadığı için talep çok oluyor. Sadece un, tuz ve su koyarak yoğuruyoruz. Kilo yapmadığı, odun ateşinde piştiği ve doğal olduğu için çok fazla ilgi görüyor. Günlük 4 torba un kullanıyoruz. Yaz döneminde kullandığımız un miktarı iki katına çıkıyor. Almanya, Fransa ve Hollanda'daki gurbetçilerimize yufkamızı paketleyip gönderiyoruz" diye konuştu.