(Görüntülü) Kayseri'de kanser hastası çocuklar karnelerini aldı

KAYSERİ'de, Şehir Hastanesi Çocuk kliniğinde tedavi gören 17 kanser hastası çocuk, karnelerini Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik'in elinden aldı. Şehir Hastanesi Çocuk kliniği Hematoloji servisinde kanser tedavisi gören 17 çocuk bugün karne almanın heyecanını yaşadı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve hastane yönetimi öğrencilere karnelerini verdi. Başhekim Çelik, ayrıca öğrencilerle özel olarak ilgilenerek, hediye verdi. Bazı öğrenciler karnelerini görünce şaşkınlık yaşadı. Bazı aileler de çocukları karne aldığı sırada duygulu anlar yaşadı. Başhekim Çelik, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin bitmesinin ardından hastanede tedavi gören öğrencilerin de karnelerini aldığını söyledi. Çelik, "Şehir Hastanesi olarak tüm hastalarımızın iyileşmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün de çocuklarımıza karne vermek için bir araya geldik. Çocuklarımızla iftihar ediyoruz. Onların evlerine dönmeleri için gayret gösteriyoruz. İleride bu yavrularımızın daha da başarılı olarak, iyi yerlere geleceğine inanıyoruz" dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×