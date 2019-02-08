Kayseri'de, FETÖPDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları ileri sürülen ve 'ByLock' kullandıkları belirlenen İbrahim K. ve Umut Y.'yı gözaltına aldı. 2 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
(Görüntülü) Kayseri'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı
Kayseri'de, FETÖPDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi...
Kayseri'de, FETÖPDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
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