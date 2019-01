(Görüntülü) Kaymakam Tortop otağı inceledi

Ahmet DAĞLI SANDIKLI, () Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, geçen gün törenle açılışı yapılan iki katlı binanın üzerindeki otağı inceledi. Kaymakam Eflatun Can Tortop beraberinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner ile birlikte Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kiralanan iki katlı binanın çatısına 80 metrekarelik keçi kılından yaptırılan otağda incelemelerde bulundu. Kaymakam Tortop'a, Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği Başkanı Ali Eren, otağın bulunduğu bina ve derneklerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette ve inceleme sonrası Dernek Başkanı Eren, Kaymakam Tortop'a üzerinde derneğin logosu ve kaymakamın ismi yazan poşu hediye etti. Kaymakam Eflatun Can Tortop, açılışa gelmek istediğini ama şehir dışında olması nedeniyle katılamadığını belirterek, Otağımız fevkalade güzel. Çok beğendim. Başarılarının devamını diliyorum. Güzel çalışmalara imza atmalarını bekliyorum. Tebrik ediyorum dedi.