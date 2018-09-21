(Görüntülü) Kaymakam denize dalıp, Türk bayrağı açtı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, beraberindeki ilçe protokolünden grupla denize dalış yaparak, Türk bayrağı açtı. Koylardaki balık çeşitliğinin korunması için çapa atılmasını yasaklama kararı aldıklarını, yerine tonoz bağlama yapılacağını belirten Şahiner, dalış yapılan alan sayısının artırılması gerektiğini söyledi.



Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner; Müftü Hamdi Uzunharman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve Orman İşletme Müdürü Gürhan Zorlu ile birlikte Dalyan Koyu'ndaki dalış bölgelerini inceledi. Kaymakam Şahiner ve beraberindekiler, dalış okulu dalgıçları Önder Diktaş, Aydın Tanal ve Batuhan Güney'den eğitim alarak, 5 metreye daldı. Deniz dibinde balıkları besleyen grup, Türk bayrağı açtı. Fethiye bölgesinin dalış sorunlarını belirlediklerini ve dalış yapılan koyları artıracaklarını kaydeden Kaymakam Şahiner, şunları söyledi:



"Fethiyemiz coğrafi konumda turizm için en elverişli bölgelerimizden birisidir. Burada dalışa meraklı turistlerimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Gelen misafirlerimize Babadağ'dan atlayış yaptıkları ya da Ölüdeniz'den faydalandıkları gibi etkinlikleri çeşitlendirmek istiyoruz. Koylardaki balık çeşitliğini kaçırmamak, onları korumak için ise buralara çapa atılmasını yasaklama kararını aldık. Çapa yerine tonoz bağlama yapılacak. Bunları yerinde görmek için mesai arkadaşlarımızla birlikte dalış yaptık. Oradaki dalgıç arkadaşlarımızla sohbet ettik. Onların dertlerini dinledik. Tespit edebildiğimiz sorunları da yavaş yavaş gideriyoruz. Kaş, su altı anlamında önemli merkezlerden biri. Kaş kadar Fethiye'nin güzellikleri var. Dalış anlamında 11 okulumuz var. Daha farklı koylarımızda dalış yapmalıyız. Bunları çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Dalma anlamında bölgemizi merkez haline getirmek istiyoruz."