(Görüntülü) Kaybolan köpeklerini dedektif gibi arıyorlar

Ali Can ZERAY KIRKLARELİ,() Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir sitede yaşayan hayvanseverler besledikleri 6 köpeğin bir ay önce ortadan kaybolması üzerine izlerini sürmeye başladı. Köpeklerden biri Lüleburgaz'da ölü olarak bulunurken, Nazan Yayak, köpeklerin belediye ekipleri tarafından iğne ile uyutulup, toplandıktan sonra öldürüldüğünü ileri sürüp, Bizim köpeklerimizin kaybolmasından sonra mahallede başka köpeklerde kayboldu. Bir şekilde belediye bunları toplayıp yok ediyor dedi. Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Köpekleri biz toplamadık. İddialar tamamen gerçek dışıdır dedi. Babaeski ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitede oturan hayvanseverlerin baktığı 6 sokak köpeği yaklaşık bir ay önce aniden ortadan kayboldu. Site sakinleri her yerde aradıkları köpekleri bulamayınca, ilgili tüm birimlere başvurdu. Site sakinlerinden Nazan Yaylak, hayvanların izini sürerken, birini 30 kilometre mesafede bulunan Lüleburgaz ilçesinde ölü olarak buldu. Hayvanseverler, kaybolan köpeklerin belediye ekipleri tarafından iğne ile uyutularak götürüldüğünü ve öldürüldüğünü ileri sürdü. Sokak köpeklerini yıllardır baktığını söyleyen site sakinlerinden Nazan Yayak, Ben sokakta hayvanlara 6 yıldır bakıyorum. Benim burada olmadığım bir dönemde belediye bunları alıp götürmüş. Belediyeye gidip yetkililerle görüştük ancak köpeklerin nereye götürüldüğünü bize söylemediler. Biz kendi imkanlarımız ve çabalarımızla Lüleburgaz'da boş arazide bir köpeğimizin ölüsüne ulaştık. Bizim köpeklerimizin kaybolmasından sonra mahallede başka köpeklerde kayboldu. Bir şekilde belediye bunları toplayıp yok ediyor. Barınak adı altında bir yer var, hizbe çöplük, dize kadar su batak içinde kesinlikle bir hayvanın yaşamayacağı bir yer. Oraya götürüp çoğunu ölüme terk ediyor. Diğerlerini de başka ilçelere götürüp terk ediyor. Bu şekilde köpeklerin ölümüne sebebiyet veriyor dedi. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ARIYORLAR Yaylak, sosyal medya üzerinden kayıp köpekleri bulmak için çalışma yaptıklarını anlatarak, Bizim kayıp köpekler için yaptığımız duyurular üzerine Lüleburgaz'da yaşayan bir bayan benekli köpeğimizi tanımış. Daha sonra gidip köpeğimiz aldık. Diğerlerini de aradık ama bulamadık. O günden beri her gün Lüleburgaz'ı karış karış arıyoruz. Bundan 2 gün önce Lüleburgaz'da askeri bölgede elim kadarken bulduğum köpeğin ölüsünü buldum. Ben ona 6 yıldır bakıyordum. Buranın sorunu yıllardır bitmedi. Bundan bir kaç yıl öncesine kadar köpekleri vurup öldürüyorlardı. Bizim tepkilerimizden korktukları için öldüremiyorlar ama şimdi uyuşturup başka ilçelere atıp yok ediyorlar. Artık bıktık biz. Burada köpekleri ne zaman alıp götürecekler diye beklemekten bıktık. Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı'ya üç kez ulaştım ve bana halledeceğini söyledi ama hiç bir şekilde halletmedi. Site sakinleri belediye ekiplerinin sokak köpeklerine uyuşturucu iğne atarken görmüşler. Geçen gece yarısı saat 03.00'da geldiler toplamaya. Bende aşağıya inerek köpekleri almalarını engelledim. Biz bu köpeklerimizin bu şekilde toplatılıp öldürülmesinden, bilinmeyen bir yere atılmasında bıktık bu belediyeden dedi. 'BELEDİYE EKİPLERİ İĞNEYLE UYUTUP KÖPEKLERİ GÖTÜRDÜ' Köpekleri besleyen site sakinlerinden Müjgan Özdinler, kayıp köpeklerin belediye ekiplerince iğneyle uyutulup araca konularak götürüldüğünü öne sürdü. Özdinler, Belediye ekipleri ellerinde uzun çubuk gibi bir şeyle köpekleri kovalıyorlardı. Köpekleri iğneyle uyutup götürdüler. Hatta site içinde yaşayan hayvan sevmeyenler belediye çalışanlarına şunu alın, bunu alın diye söylüyordu. Burada köpek sevmeyende çok var. Burada 12 tane köpeğimiz vardı şu anda 6 tanesi kaldı. Yarısı kayıp, kime sorsak almadık götürmedik diyor. Biz buradan köpeklerin götürülüşünü annemle birlikte gördük. Şikayetçi olduk ama geri dönüş olmadı şeklinde konuştu. 'KAYIP KÖPEKLERLE İLGİMİZ YOK' Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, sokak köpeklerini toplamayla ilgili bir çalışmaları olmadığını ve köpekleri toplatıp ölüme terk etmediklerini söyledi. Hacı, köpekleri yok etmek değil yaşatmak için mücadele ettiklerini ifade ederek, Babaeski hayvanseverler ile ortak çalışmalar yapmaktayız. Bir yaralı köpeği Babaeski Hayvanseverler Derneği üyeleri ile ortak çalışma yapmaktayız. Örneğin bir hafta önce hasta ve yaralı sokak köpeğinin, yine bu dernek tarafından belediyemize bildirilmiş olup tedavi için Lüleburgaz'a belediye aracı ile götürülmüştür. En son dün hasta iki köpek yavrusu belediyemize bildirilmiş ve yine Babaeski belediyesi personeli bu yavruları Kırklareli'nde özel bir kliniğe bırakılmıştır. Bizim köpeklerin kaybolmasıyla ilgili her hangi bir çalışmamız kesinlikle yoktur. Babaeski Belediyesi kesinlikle bu konunun içinde değildir. İddialar tamamen gerçek dışıdır dedi.