(Görüntülü) Kaybolan iki arkadaşa 6 saat sonunda AKUT ulaştı

Antalya'da Güllükdağı Milli Parkı'nda çıktıkları yürüyüşte yolunu kaybeden iki kişi, AKUT ekibinin 6 saatlik çabasıyla kurtarıldı.

Dün öğle saatlerinde Termessos Antik Kenti'nin de içerisinde bulunduğu Güllükdağı Milli Parkı'nda yürüyüşe çıkan Burak Suat Çekiç (22) ve Mehmet Ali Buldan (21), bir süre sonra kayboldu. İki arkadaş cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine giden polis ekipleri, AKUT Antalya Ekibi ile iletişime geçerek durumu bildirdi.

İki arkadaşın kaybolduğu noktaya gelen AKUT ekibi, cep telefonu yardımıyla yerlerini belirlemeye çalıştı. Havanın kararması dolayısıyla zorlanan ekip, kaybolan kişilerden, yerlerini bulabilmek için ateş yakmalarını istedi. Kayıp gençlerin yaktığı ateşten yerlerini tespit eden AKUT ekibi, 6 saatlik çalışmanın ardından kayıp iki kişiye ulaştı. Kurtarılan 2 arkadaş, yiyecek ve su desteği verilmesinin ardından güvenli bölgeye çıkarıldı. Burada bekleyen ambulansta müdahale edilen gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Suat Çekiç ve Mehmet Ali Buldan, bölgedeki tarihi yapıları görmek için geldiklerini, cep telefonlarında internetin çekmemesi nedeniyle yönlerini kaybedip kaybolduklarını söyledi.