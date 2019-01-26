(Görüntülü) Kayak merkezinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları yeniden başladı (2)

16 SAATLİK KAR ESARETİ SONA ERDİ

Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 30'u çocuk yaklaşık 200 kişi, kapanan yolun iş makineleriyle açılmasının ardından 16 saat sonra özgürlüklerine kavuştu. Bu sabah tekrar başlayan çalışmada, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Müdürlüğü'nün iş makineleri kapanan yolu açmak için saat 06.00 sıralarında harekete geçti. Dün (cuma) saat 18.00'de kapanan Denizli Kayak Merkezi yolunda biriken karı temizleyerek ilerleyen iş makineleri, saat 10.00 sıralarında yolu açtı ve mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekipler, yoğun çaba sarf etti. Kar yağışının etkili olduğu bazı noktalarda, iş makineleri arıza yaptı. Dönüş yolunda ise etkili kar yağışına yakalanan, kurtarılan vatardaşlardan bazılarının araçları, kara gömüldü. İş makineleri ve çekicilerle, kara saplanan araçlar da kurtarıldı.

ZORLU ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDILAR

Yaklaşık 16 saat mahsur kalan ve geceyi Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesiste geçiren 200 kişi, kurtarılmanın sevincini yaşadı. Vatandaşlar, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin eşliğinde önde ve arkada kar küreme araçlarıyla 3 grup halinde dağdan güvenli şekilde indirildi. Mahsur kalan vatandaşlardan Recep Almadık, Yaklaşık 16 saat mahsur kaldık. Belediye ekipleri bize, su ve çorba ikramı yaptı. Hava koşulları inanılmaz derecede kötüydü. Bütün gece fırtına ve tipi devam etti. Yaşam mücadelesi verdik diyebiliriz. Yukarıda küçük çocuklar da vardı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol açıldı. Evimize döneceğimiz için çok mutluyuz dedi. Aydın'ın Nazilli ilçesinden tatil için Denizli Kayak Merkezi'ne eşi ve 2 çocuğuyla birlikte geldiğini belirten Nihat Kıracan ise, kar yağışı nedeniyle evlerine dönemediklerini, mont ve battaniyelerle yerde yattıklarını söyleyerek, Uzun süre kar görmek istemiyorum diye konuştu. Tatil için geldiklerini, ancak yolların kapandığını söyleyen Sümeyra Kıracan da, yerde yattıkları için üşüdüklerini belirterek, kurtuldukları için sevinçli olduğunu dile getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yolu tamamen açtıklarını, vatandaşları güvenli bir şekilde dağdan indirdiklerini söyledi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan çalışmaların noktalandığını ifade eden Başlı, Denizli Kayak Merkezi'nin açıldığı 3 yıldan bu yana ilk kez böyle bir yoğun kar yağışı yaşandığını dile getirdi.