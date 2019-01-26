(Görüntülü) Kayak merkezinde mahsur kalanlar için çalışmalar yeniden başladı

Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde, yoğun kar yağış ve tipi nedeniyle mahsur kalan 200 kişinin kurtarılması için gece yarısı ara verilen kurtarma çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde tekrar başladı. Ekipler, zorlu hava koşullarında yolu ulaşıma açmak ve kayak merkezindeki vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Nikfer Mahallesi'ndeki Denizli Kayak Merkezi'nde dün (cuma) saat 17.00 sıralarında başlayan etkili kar yağışı nedeniyle, kayak merkezine giden yol ulaşıma kapandı. Kayak Merkezi'ne gelen 30'u çocuk yaklaşık 200 kişi, yolun kapanmasıyla birlikte mahsur kaldı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, saat 03.00'e kadar yolun ulaşıma açılması için yoğun çaba harcadı. Ancak şiddetli kar yağışı ve tipi, görüş mesafesinin de sıfıra inmesiyle ekiplere geçit vermedi. Çalışmalara ara veren ekipler, kar kürüme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde tekrar başladı. 4 iş makinesi, 2 kar kürüme kamyonuyla yolu açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yolda kalan araçlar ise ekipler tarafından çekiliyor.

KAYAK MERKEZİNDE SABAHLADILAR

Mahsur kalan vatandaşlar ise, kayak merkezindeki sosyal tesislerde, gıda ve barınma imkanı sağlandı. Geceyi kayak merkezinde geçiren vatandaşlar, dağıtılan battaniyeler ve montlarıyla, masa, sandalye ve yerde uyudu. Çocuklar ise, anne ve babalarının kucaklarında sabahladı. Ekiplerin, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için başlayan hummalı çalışması sürüyor.