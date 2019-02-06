(Görüntülü) Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde silahlı kişi hareketliliği  (4) 

Zeki GÜNAL-İSTANBUL - KASIMPAŞA Askeri Deniz Hastanesi'nde bir doktoru silahla rehin aldığı belirtilen kişi gözaltına alındı.







Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde silahlı bir kişinin doktoru rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Hastaneye gelen polis, silahlı kişiyi ikna etti. Psikyatri bölümünde görevli olan doktora odasında bir süre rehin aldığı belirtilen kişi gözaltına alındı