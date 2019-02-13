(Görüntülü) Kartal'daki Yunus Apartmanının yıkımı tamamlandı, molozlar kaldırılıyor

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde tekrar başlandı. Çalışmalar sonucunda apartmanın riskli kısımlarının yıkımı tamamlandı ve uzun erişimli yıkım makinesi durdurularak kepçe ile temizlik ve moloz ayrıştırma işlemlerine başlandı.