(Görüntülü) Kartal'daki Yunus Apartmanının büyük bölümü yıkıldı

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı yıkımı büyük ölçüde tamamlandı. Yıkım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı yıkımı büyük ölçüde tamamlandı. Yıkım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı yıkımı büyük ölçüde tamamlandı. Yıkım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.