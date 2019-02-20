(Görüntülü) Kartal'da ikinci binanın yıkımına başlandı -5

Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, ( ) KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,







Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Uzunlar apartmanın da yıkımına başlandı.