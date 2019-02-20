Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, ( ) KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,
Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Uzunlar apartmanın da yıkımına başlandı.
(Görüntülü) Kartal'da ikinci binanın yıkımına başlandı -5
Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, ( ) KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı, Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı...
Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, ( ) KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,
YORUM EKLE