(Görüntülü) Kartal'da gece yapılan çalışmalarda enkazdan 4 kişi çıkarıldı (Aktüel görüntü)

(Görüntülü) Kartal'da gece yapılan çalışmalarda enkazdan 4 kişi çıkarıldı (Aktüel görüntü)

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