(Görüntülü) KARTAL'DA ENKAZDAN BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

(Görüntülü) KARTAL'DA ENKAZDAN BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

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