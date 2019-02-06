(Görüntülü) Kartal'da enkazda köpekli arama

İlkay DİKİCİ-İSTANBUL()-KARTAL'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katılıyor.

(Görüntülü) Kartal'da enkazda köpekli arama

İlkay DİKİCİ-İSTANBUL()-KARTAL'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katılıyor.

YORUM EKLE
Gönder