(Görüntülü) KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANINDA YIKIMA ARA VERİLDİ(Aktüel Görüntü)

(Görüntülü) KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANINDA YIKIMA ARA VERİLDİ(Aktüel Görüntü)

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