(Görüntülü) KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN KURBANI ŞEVVAL, DUVAĞIYLA UĞURLANDI

(Görüntülü) KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN KURBANI ŞEVVAL, DUVAĞIYLA UĞURLANDI

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