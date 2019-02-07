(Görüntülü) Kartal'da arama kurtarma çalışmalarında son durum havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN /İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği binada 12 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Ekiplerin enkazda yaptığı...