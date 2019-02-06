(Görüntülü) KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER 4 (aktüel görüntü)

(Görüntülü) KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER 4 (aktüel görüntü)

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