(Görüntülü) KARIN AĞRISIYLA GİTTİ, VÜCUDUNDAN 200 ADET TAŞ ÇIKARILDI

(Görüntülü) KARIN AĞRISIYLA GİTTİ, VÜCUDUNDAN 200 ADET TAŞ ÇIKARILDI

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