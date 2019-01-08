(Görüntülü) Karikatürist adayları finale kalan eserlerini sergiledi

EYÜPSULTAN Belediyesi karikatür okulu öğrencileri 'Kudüs ve Çizgileri' konulu karikatür sergisi düzenledi. Öğrencilerin, 'Mirasımız Kudüs' yarışmasında finale kalan eserlerin yer aldığı sergi sanatseverler tarafından beğenisine sunuldu. Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün faaliyete geçirdiği Karikatür Okulu’nun öğrencileri 3 aylık çalışmalarını belediyenin fuaye alanında sergiledi. Eserler, uluslararası yarışmalarda derece alan karikatürlerle birlikte sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği’nin düzenlediği 'Mirasımız Kudüs' yarışmasında finale kalan eserlerinin yer aldığı sergi açıldı. YARIŞMAYA EYÜP’TEN 19 ESER KATILDI Sergide, Kültür İşleri Müdürlüğü’nün kendi bünyesinde kurduğu Karikatür Okulu’nda, 22 öğrenciye eğitim verdiklerini aktaran Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül, “Mirasımız Kudüs uluslararası karikatür yarışmasına 40 ülkeden yaklaşık 800 eser katıldı. Bu eserlerin 19’u okulumuzun öğrencileri tarafından gönderildi. Rama Aldakkak isimli Suriyeli öğrencimizin inanılmaz çizgileri var. Bu vesileyle yarışmada da finale kaldı” dedi. Karikatür Okulu Koordinatörü Karikatürist Ahmet Altay da “Karikatür okulumuz adına yaklaşık iki senelik bir serüvenden bahsediyoruz. Bu çalışmalar 3 aylık çalışmaların ürünü. Bir karikatürist olarak Eyüpsultan Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu. "AMACIM KUDÜS’Ü EN İYİ ŞEKİLDE ANLATMAKTI" 'Mirasımız Kudüs' yarışmasının finalistlerinden Karikatür Okulu birinci Sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Rama Aldakkak ise, “Ben dört yıl önce resim yapmaya başladım. Genelde Suriye hakkında resim yapmak istiyordum. Hep mezarlık resimleri çizerdim. ‘Mirasımız Kudüs’ yarışması için Kudüs sevgisinin nesiller boyu devam edeceği hakkında karikatürler yapmaya çalıştım. Finale kalan resmimde Anneler evlatlarına Kudüs sevgisini anlatırken, evlatları da Kudüs oyuncakları ile oynuyor. Finale kalmayı beklemiyordum. Benim amacım Kudüs’ü en iyi şekilde anlatmaktı" ifadelerini kullandı. DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞAN ÇOCUKLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM Karikatür Okulu ikinci sınıf öğrencisi ve 'Mirasımız Kudüs' finalistlerinden Melike Sümeyye Aysal da, “Finale kaldığım karikatürümde, Mescid-i Aksa’yı anlatmayı hedefledim. Dünya tarihinin temel taşlarından bir tanesi olan Mescid-i Aksa’yı kaldırırsak dünyanın tepetaklak olabileceğini aktarmaya çalıştım. Biz fani varlıklarız. Geleceğe bir şeyler bırakmak ve dünyayı değiştirmeye çalışan çocuklara örnek olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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