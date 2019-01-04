(Görüntülü) Karadeniz'de, 'İmar Barışı' başvuruları 800 bini aştı

Muhammet KAÇAR Aleyna KESKİN TRABZON, () Türkiye'de getirilen 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamaya, Karadeniz Bölgesi'nde 800 bini aşan başvuru yapıldı. Başvuruların çoğunluğu ise kaçak yapılarla gündeme gelen yaylalardan yapıldı. Bölgede en çok başvuru yapılan il ise 150 bini aşan başvuru sayısı ile Trabzon oldu. Kentte yer alan, 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası da, bölgede çarpık yapılaşma yaşanan yaylalar arasında yer aldı. Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası'nda, tüm kaçak yapı sahipleri de 'İmar Barışı' uygulamasından yararlanmak için başvuru yapanlar arasında yer aldı. Türkiye genelinde getirilen 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamaya, sit, mera, milli park gibi koruma statülerine sahip yaylalarda inşa edilen kaçak yapılarla gündeme gelen Karadeniz Bölgesi'nde yoğun başvuru yapıldı. Trabzon'da 150 bin 430, Samsun'da 146 bin 780, Giresun'da 118 bin 672, Ordu'da 99 bin 503, Rize'de 69 bin 597, Gümüşhane'de 59 bin 995, Amasya'da 37 bin 004, Sinop'da 33 bin 525, Çorum'da 58 bin 829 792, Artvin'de 23 bin 242, Bayburt'da ise 11 bin 199 başvuru gerçekleştirildi. 11 ilde 'İmar Barışı' bedelini ödeyen vatandaşlar, kaçak yapıları için 'Yapı Kayıt Belgesi' aldı. Karadeniz'de başvuruların çoğunluğu ise kaçak yapılarla gündeme gelen yaylalardan yapıldı. YER KALMAYAN YAYLADA HERKES BAŞVURDU Bölgede en çok başvuru yapılan il ise 150 bini aşan başvuru sayısı ile Trabzon oldu. Kentte, 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası da toplam 1070 kaçak yapı nedeniyle bölgede çarpık yapılaşma yaşanan yaylalar arasında yer alıyor. Çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası'nda, kaçak yapı sahiplerinin tamamı 'İmar Barışı' uygulamasından yararlanmak için başvuruda bulundu. Yayla sakinleri yapı büyüklüğü ve kat sayısına göre ödeme yaptıkları Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden 'Yapı Kayıt Belgesi' almaya başladı. YENİ KAÇAK YAPILARA SIKI TAKİP İmar Barışı ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların, yaylalarda inşaatına başladığı betonarme kaçak yapıların takibi de sürüyor. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanaklar tutarken, valilikler ise vatandaşları uyarıyor. Uyarılarda, 'İmar Barışı' uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı belirtildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. Açıklamada, ayrıca bahse konu tarihten sonra yapılan veya yapımına devam edilen ruhsatsız yapılar için de, kesinlikle 'Yapı Kayıt Belgesi'nin verilmeyeceği vurgulandı. KAÇAK YAPI SAHİPLERİ HER YOLU DENİYOR İmar Barışı'nı kapsamayan 31 Aralık 2017'den önce yapılan kaçak yapılarını kurtarmak isteyenler bazı yaylacılar yapıların eski tarihli inşa edildiği beyanında bulunmuştu. Asılsız beyanlarda bulundukları tespit edilen yaylacıların 'Yapı Kayıt Belgeleri' iptal edilerek kaçak yapıların yıkımı için işlem başlatıldı. Gümüşhane'de ise kaçak yapı inşa edilen Taşköprü Yaylası'na bazı fırsatçılar tarafından '15 Temmuz Evleri' ve '15 Temmuz Mahallesi' tabelaları yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. FETÖ'nün darbe girişimine direniş tarihinin kullanıldığı tepki çeken tabelalar, kaçak yapı sahiplerini kurtaramadı. Tabelaların kaldırıldığı yaylaya çıkan jandarma, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapılarla ilgili tutanak tuttu, yasal işlem başlattı. Sahiplerinin 'İmar Barışı' için başvuru yaptığı belirlenen kaçak yapıların 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığının tespiti halinde yıkımları gündeme gelecek. Bu tarihten önce yapıldığı belirlenen yapılara ise 'Yapı Kayıt Belgesi' verilerek af getirilecek. 'EN ÇOK BAŞVURU TRABZON'DA' Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi, Trabzon'da yoğun başvuru yapıldığını belirterek sayının 150 bini aştığını söyledi. Çiftçi, Başvuru yapanlardan 57 bini bedelini ödeyerek Yapı Kayıt Belgesi aldı. Bu vatandaşlarımız 200 milyon liranın üzerinde bedel ödendi. Bu orana bakacak olursak başvuru yapan vatandaşlarımızın 3'de 1'i ödeme yapıp, yapı kayıt belgesini almış oldu dedi. 'SÜRE UZATIMI İYİ OLDU' Sürenin uzatılması konusunda vatandaşlardan gelen yoğun talepleri hatırlatan Çiftçi, Sürenin haziran ayına kadar uzatılması hem yeni başvuru yapacaklar hem de ödeme yapamayan vatandaşlarımız için çok iyi oldu. Ödeme konusunda kredi desteğinin gelmesiyle vatandaşlara kolaylık sağlandı. Bazı bankalar yapı kayıt ödemesiyle ilgi kredi vermeye başlayacak. Konu aslında bir imar affı olarak algılamamız lazım. Bu imar barışı kapsamında geçmiş yıllarda ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapılar ile hiç ruhsat alınmadan yapılan yapıların kayıt altına alınma sürecidir. Yasanın özüne baktığınız zaman 3194 sayılı imar kanunu kapsamında bu gibi yapılarda vatandaşlar yerel idarelerle, belediyelerle sorunları çözemiyor. Dolayısıyla devletle de itilaflı duruma düşüyor. Yasanın özü bu itilafı ortadan kaldırmak ve bu yapıları kayıt altına almak. Buna bir imar affı gözüyle bakmamak lazım diye konuştu. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİKKAT ÇEKMİŞTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için Ayder'i kirlettik, rezil ettik çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından bölge illerin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti, kaçak yapıların yıkımına başlandı. Bölgede İmar Barışı kapsamı dışında kalan 31 Aralık 2017'den sonra yapılan kaçak yapıların yıkımının süreceği belirtildi.