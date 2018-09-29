(Görüntülü) Karacan'ın yalısında 'çocuk' arandı

Hayati ARIGAN-Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL,() İŞ adamı Ali Karacan'ın 4 yaşındaki oğlunu velayetinin bulunduğu anneye teslim etmeyerek kaçırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Kanlıca'daki yalısında arama yapıldı. Deniz polisinin sahilden tekneyle iskelesine yanaşarak girebildiği yalıda Karacan ile 4 yaşındaki oğlunun olmadığı tespit edildi. VELAYET KAVGASI BAŞLADI Nazlı Tanrıkulu ile Ali Karacan'ın 10 yıl süren birlikteliklerinden 4 Ağustos 2014 tarihinde Ercüment Ali Karacan adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Ali Karacan, 2 yıl önce oğlunun velayetini almak için dava açtı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen davada evlilik dışı dünyaya gelen çocuğun velayetinin annede kalmasına karar verildi. Ali Karacan, karar üzerine geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul 13. Aile Mahkemesi'ne 'çocukla kişisel ilişki tesisi' talebiyle başvurdu. Mahkeme bu talebi reddetti. Yapılan itiraz üzerine ise küçük çocuğun 23 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında babasında kalmasına karar verildi. Anne Nazlı Tanrıkulu, 26 Ağustos günü, oğlunu baba Ali Karacan'a teslim etti. 2 AYRI MAHKEMEDEN 2 KARAR ALDIRDI Ali Karacan, iddiaya göre oğlu yanında olmasına rağmen İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi'nden ikinci kez aynı yönde karar aldırdı. Mahkeme, çocuğun 3 Eylül -23 Eylül tarihleri arasında babayla yatılı şahsi ilişki kurmasına karar verdi. Ancak Ali Karacan, İstanbul 13. Aile Mahkemesi'nin kararı işlemde iken, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nin kararını Kuşadası İcra Müdürlüğü'nden işleme koydurdu. Böylelikle yeniden çocuk teslimi yaptırdı. İki ayrı mahkemenin aynı konudaki kararlarıyla 30 günlük süre elde etti. Nazlı Tanrıkulu'nun itirazıyla İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nin kararı kaldırıldı. İCRA MEMURLARIYLA YALIYA GİTTİ Küçük çocuğun 10 Eylül günü İstanbul'a getirildiğini öğrenen Nazlı Tanrıkulu, oğlunu alabilmek için Beykoz İcra Müdürlüğü'nden teslim yazısı aldı. Ardından icra ve polis memurları ve bir pedagog eşliğinde Karacan'ın Beykoz Kanlıca'daki yalısına gitti. İddiaya göre Ali Karacan, icra memurları geldiğinde oğlunu yalıdan tekneyle kaçırdı. ÇOCUK KAÇIRMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI Nazlı Tanrıkulu velayeti kendisinde bulunan oğlunu, babasına yasal yollardan teslim etmesine rağmen geri alamadığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na 'çocuk kaçırmak' suçundan suç duyurusunda bulundu. Tanrıkulu'nun avukatı da savcılıktan Ali Karacan'ın 3'ü Beykoz'da olan 5 ayrı konutunda 'çocuğun bulunması için' arama yapılmasını talep etti. POLİS, DENİZDEN VE KARADAN ÖNLEM ALDI Nazlı Tanrıkulu ve avukatı Emek Emre, bu sabah Beykoz Cumhuriyet Savcılığı'ndan Ali Karacan'ın Kanlıca'daki yalısında arama yapılması için karar aldırdı. Nöbetçi Savcı, polise, denizden ve karadan önlem alınarak yalıya girilmesi ve çocuğun evde olup olmadığının tespit edilmesi talimatı verdi. DENİZ POLİSİ KAPIYI AÇTI Polis zili çalmasına rağmen yalının bahçe kapısı açılmayınca çilingir çağırdı. Ancak çilingir, kapının arkasındaki sürgünün çekili olduğunu tespit etti. Kapının sürgüden dolayı açılması mümkün olmayınca Deniz Polisi, denizden tekneyle gelerek yalının iskelesine çıktı. Ardından da bahçe kapısının sürgüsünü açtı. Yalıda ve bahçesindeki müştemilatlarda yapılan aramada çocuğa rastlanmadı. Ali Karacan'ın da yalıda olmadığı tespit edildi. Yalıda 2 çalışan olduğu ancak polise kapıyı açmadıkları tutanak altına alındı. ANNE: LÜTFEN BANA YARDIM EDİN Nazlı Tanrıkulu, “Bir aydır çocuğumu görmüyorum. Beni çok özlediğini düşünüyorum. En kısa zamanda bulacağım onu. Eğer yerini gören duyan bilen varsa lütfen bana yardımcı olsun. Ben mağdurum. Çocuğuma ulaşamıyorum. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Böyle konuların önüne geçilmesini istiyorum. Kendini kanundan üstün görüyor ama kanunların yerini bulacağına eminim" dedi. ALİ KARACAN: ANNE EVİ TERKETTİ Ali Karacan mahkemeye verdiği dilekçesinde Nazlı Tanrıkulu'nun geçtiğimiz Temmuz ayında ortak yaşadıkları konutu oğlunu da beraberine alıp, hiçbir gerekçe göstermeden terk ettiğini iddia etmişti. Karacan annenin velayet hakkını kötüye kullandığını ileri sürmüştü. Nazlı Tanrıkulu ile zaman zaman ayrı zaman zaman da aynı konutta birlikte yaşadıklarını anlatan Karacan, oğlunu annesinin rızasıyla aile kütüğüne geçirdiğini belirtmiş, geçtiğimiz Temmuz ayında annenin oğlunu da beraberine alıp, hiçbir gerekçe göstermeden aile konutunu terk ettiğini ifade etmişti. Karacan, 2009 yılından bu yana çalışmayan annenin velayet hakkını kötüye kullandığını, oğluyla kendisinin görüşmesini engellediğini iddia etmişti.