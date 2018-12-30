(Görüntülü) Karabük Üniversitesi’nde kedi sevgisi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK Üniversitesi'nde sokak kedileri için kurulan kedi bakım evindeki kediler, fakülte koridorlarında ve sınıflarda da özgürce dolaşıyor. Masasına kurulan kediyle öğrencilere ders veren Prof.Dr. Nurhayat Çelebi(70), "Kediler sevgi istiyor. İnşallah o sevgiyi verebiliyoruzdur" dedi. Karabük Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübü üyeleri tarafından sokak kedilerinin bakım ve tedavilerin yapılabilmesi için 2 yıl önce üniversitenin Demir Çelik Kampüsü'nde kurulan kedi bakım evindeki kediler, fakültelerin koridorlarında özgürce dolaşıp, dersliklere giriyor. Edebiyat Fakültesi'nde formasyon eğitimi alan öğrencilerin ölçme, değerlendirme dersi sırasında Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhayat Çelebi'nin masasına kurulan kedi, öğrencilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Prof.Dr. Nurhayat Çelebi, "Bizim kedi bakım evimiz var. Orada sürekli bakılıyor, tedavileri, aşıları yapılıyor. İstedikleri gibi fakültelere girip dolaşıyorlar. Seviyoruz. Aralarda dolaşıyor, biraz sonra gidiyor, Sonra tekrar geliyor. Kediler artık bizim dostumuz. Devamlı sınıflara istediği zaman girer, istediği zaman çıkar. Onlara biz karışmıyoruz. İstedikleri gibi hareket ediyorlar. Bazı öğrenciler korkuyorlar. Böyle olunca öğrencilerden biri kediyi dışarıya çıkarıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Kediler sevgi istiyor. İnşallah o sevgiyi verebiliyoruzdur" dedi. 'ELİNDE İMKAN OLAN HAYVANLARI SAHİPLENSİN, ONLARA BAKSIN' Prof.Dr. Nurhayat Çelebi, son günlerde hayvanlara şiddetin son derece arttığına dikkat çekerek, "Televizyonlarda veya sosyal medyada gördükçe içim sızlıyor. Onlar birer canlı. Biz kendimize nasıl özen gösteriyorsak onlara da aynı özeni, aynı sevgiyi göstermek durumundayız. Çünkü onların her biri sevilmek istiyor. Bakmayın kedi ya da köpek olduğuna veya bir başka hayvan olduğuna hepsinin sevgiye, bakıma ihtiyaçları var. Elinde imkan olan hayvanları sahiplensin, onlara baksın" diye konuştu.