(Görüntülü) Kara Kuvvetleri'ne yönelik FETÖ operasyonu 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı

(Görüntülü) Kara Kuvvetleri'ne yönelik FETÖ operasyonu 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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