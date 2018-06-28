(Görüntülü) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümüne özel klip

ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2227'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir klip yayınladı. Türk tarihinin önemli dönüm noktaları ve Türk askerinin görev yaptığı kritik süreçlerin...