(Görüntülü) Kara kalem ustası Heja, ünlüleri çizip hediye ediyor

Can ÇELİK ADANA,(), Adana'da küçük yaşlarda kara kalem resim çizmeye merak saran Heja Tutulmaz (26), hobi olarak başladığı çalışmalarında kendisine bir konsept belirleyerek ünlüleri çizmeye başladı. Sanatla iç içe olmayı seven Tutulmaz, bugüne kadar kente gelen Manuş Baba, Sıla, Fazıl Say, Oğuzhan Uğur'un portrelerini çizerek kendilerine hediye etti. Yaklaşık 16 yıldır kara kalem ve yağlı boya üzerine çalışmalar yaptığını belirten Heja Tutulmaz, ilkokul yıllarında çizimlerini beğenen resim öğretmeninin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi. Mersin'deki küçük atölyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tutulmaz, Bu sanatı profesyonel olarak yapmaya üniversite yıllarımda başladım. Her gün üstüne bir şeyler katarak bu yolda ilerlemeye çalışıyorum. Şu an hayatımı çizerek kazanıyorum. Hem sanatımı icra edip hem de para kazanmaya çalışıyorum. Fakat paradan ziyade ben sanatla iç içe olmayı seviyorum. Zaten büyük miktarlarda para kazandığım da söylenemez dedi. 'KENDİME BİR KONSEPT BELİRLEDİM' Kendisi gibi birçok kişinin bu tür çalışmalar yaptığını ve bu sanatla ilgilendiğini söyleyen Tutulmaz, bir adım öne çıkmak ve eserlerini toplumla paylaşabilmek adına kendisine bir konsept belirlemeye karar verdiğini ve ünlüleri çizmeye başladığını vurguladı. Mersin'e gelen ünlülerden başladığını belirten genç sanatçı, ilk olarak Manuş Baba ile bağlantı kurduğunu ve kendisinin onu konsere davet ettiğini söyledi. Manuş Baba'nın portresini çizdiğini ve konserde hediye olarak takdim ettiğini söyleyen Tutulmaz, kendisinden ve çevresindekilerden olumlu tepkiler alınca konsepte devam etme kararı aldığını dile getirdi. Daha sonra Sıla, Fazıl Say, Gazapizm, Oğuzhan Uğur, Sunay Akın, Cihangir Ceyhan gibi ünlülerin de portrelerini çizip kendilerine hediye ettiğini belirten Tutulmaz, şöyle konuştu Sıla'ya konserde çizimi hediye ettim ve sağ olsun çok beğendi. Benim için en değerli anlardan biri ise çok sevdiğim müzik adamı Fazıl Say ile yan yana geldiğim anlardı. Kendisinin sanatçı yönüne zaten hayrandım ama yan yana gelince ayrıca samimiyetine ve mütevaziliğine de hayran kaldım. Bunun dışında 'Sıfır Bir' dizisini beğenerek takip ediyordum. Bundan dolayı neredeyse tüm karakterlerin portrelerini çizdim. Daha sonra onlarla bir araya geldik ve çizimlerimi hediye ettim. Hepsi çok beğendiler. Ayrıca Adana'yı çok seviyorum. Bu kentin yeri benim için ayrı olduğundan dizisinin de yeri ayrı oluyor.