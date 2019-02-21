(Görüntülü) Kar üzerine ay yıldız yaptı 

Konya'nın Hadim ilçesinde oturan dağcı Hasan Hüseyin Kahrıman'ın Toros Dağlarında, yalnızca kürek kullanarak kar üzerinde oluşturduğu ay-yıldız motif, sosyal medyada beğeni topladı. Dağcı Hasan Hüseyin Kahrıman, Taşkent ilçesi Balcılar...

(Görüntülü) Kar üzerine ay yıldız yaptı 

Konya'nın Hadim ilçesinde oturan dağcı Hasan Hüseyin Kahrıman'ın Toros Dağlarında, yalnızca kürek kullanarak kar üzerinde oluşturduğu ay-yıldız motif, sosyal medyada beğeni topladı.
Dağcı Hasan Hüseyin Kahrıman, Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'nde kar örtüsü üzerine yalnızca kürek kullanıp, kar kütlelerini kazarak ay-yıldız motif oluşturdu. Görüntülerinin sosyal medya da paylaşılması üzerine Toros Dağları'ndaki kar manzarasıyla birlikte ay-yıldız motif güzel görüntüler oluşturdu. 

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