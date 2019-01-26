(Görüntülü) Kar festivali kazalarla başladı: 15 yaralı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda 12'nci Kar Festivali, yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla başladı. İki gün sürecek festivalin ilk gününde renkli görüntüler ortaya çıkarken, diğer yandan şambrel, branda ve naylonlarla kaymaya çalışanlardan 5'i ağır, 15 kişi yaralandı.



Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Ayder Turizm Derneği tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek 12'nci Ayder Kar Festivali başladı. Şenliğe, Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Ayder Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı ile Rize'nin yanı sıra Trabzon, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'den gelen yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Festival ateşinin yakılması ile başlayan etkinliklerde, katılımcılar kar üstünde tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı. Okulların da yarıyıl tatilinde olması nedeniyle hafta sonu ziyaretçiler Ayder Yaylası'na akın etti. Yaylada bazı kişiler kar üstünde gezinti yaptı, alanda kurulan salıncaklarda sallandı, bazıları da kar topu oynadı, kar üstünde yaktıkları ateşte ısınmaya çalıştı. Birçok kişi de fotoğraf çekip, selfie yaptı.



15 KİŞİ YARALANDI



Festivalin ilk günü serbest kayak gösterileri yapıldı. Gösteriler için alanda bu yıl güvenlik önlemleri alındı, kayak pistinin her iki tarafına güvenlik şeridi çekildi. Görevliler de kayak yapanlara uyarılarda bulundu, hızla gelenleri tutmaya çalıştı. Şambreller, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları takla attı, kimileri alanda duran kişilere çarptı. Kazalarda 5'i ağır, 15 kişi yaralandı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) kayak sırasında yaralananlara müdahale etti. İlk müdahaleleri şenlik alanında bekletilen ambulanslarda yapılan yaralılardan 5'i hastanelere ulaştırıldı. Yaralıların bazılarının vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.



Şenlikte şambrellerle kayarken düşenler tehlikeye rağmen kaymayı sürdürdü. Festivale katılanlar, "Çok eğlenceli, düşsek bile kaymaya devam ediyoruz" diye konuştu.



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×