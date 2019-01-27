(Görüntülü) Kar, Antalya- Konya yolunda ulaşımı aksatıyor

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), () - ANTALYA- Konya yolunun Akseki'ye bağlı Alacabel mevkisindeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında bulunan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, öğle saatlerinde, yoğun kar yağışı etkili oldu. Devam eden kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Akseki çıkışından itibaren sürücülerin yola geçişine, kontrollü olarak izin veriliyor. Karayolları ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.