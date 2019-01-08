Ali AKSOYER/İSTANBUL, () İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar, yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Fatih'teki tarihi yarımadada kar havadan fotoğraflandı. Topkapı Sarayı ve çevresinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Galata Kulesi'ne çıkan vatandaşlar bölgede oluşan güzel manzarayı seyretti.
(Görüntülü) Kar altındaki tarihi yarımada havadan görüntülendi
Ali AKSOYER/İSTANBUL, () İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar, yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Fatih'teki tarihi yarımadada kar havadan fotoğraflandı. Topkapı Sarayı ve çevresinde kartpostallık...
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