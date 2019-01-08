(Görüntülü) Kar altındaki tarihi yarımada havadan görüntülendi

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar, yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Fatih'teki tarihi yarımadada kar havadan fotoğraflandı. Topkapı Sarayı ve çevresinde kartpostallık...

(Görüntülü) Kar altındaki tarihi yarımada havadan görüntülendi

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar, yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Fatih'teki tarihi yarımadada kar havadan fotoğraflandı. Topkapı Sarayı ve çevresinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Galata Kulesi'ne çıkan vatandaşlar bölgede oluşan güzel manzarayı seyretti.

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