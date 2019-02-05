(Görüntülü) Kapıkule'de yakalanan yavru köpekler sahiplerini bekliyor

KAPIKULE Sınır Kapısı'nda kaçak yollarla yurda sokulmaya çalışılan 20 cins yavru köpek yakalandı. Yavru köpekler, sahiplendirilmek üzere Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerine teslim edildi. HAYTAP Edirne temsilcisi Kemal Çokal, "Hayvanların petshoplar'da satışı önlenecek. Kimse köpek ticaretine bulaşmasın" dedi.



İÇLERİNDE ÇİN ASLANI CİNSİ KÖPEK DE VAR



Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Aralık ayında Bulgaristan plakalı bir otomobilde, yurda kaçak sokulmak istenen, aralarında 'Çin Aslanı' olarak bilinen cins köpeğin de bulunduğu 20 cins yavru köpek yakalandı. Petshoplar'da satılma üzere yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan köpeklerin, kötü şartlarda bakılıp ölümlerini önlemek amacıyla geçtiğimiz Aralık ayında, Ticaret Bakanlığı'nın HAYTAP ile yaptığı protokol gereği köpekleri yediemin olarak, Edirne HAYTAP temsilcisi veteriner Kemal Çokal'a teslim etti. Çokal, bahçesinde baktığı köpekleri karantina süresi dolmasının ardından hayvan severlere sahiplendireceğini söyledi.



'KİMSE KÖPEK TİCARETİNE BULAŞMASIN'



Yakalanan köpeklerin gerçek hayvanseverlere verilerek, sahiplendirileceğini belirten Çokal, "Aralık ayında Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yurda kaçak sokulan köpeklerin yakalandığı ihbarı geldi. Şu anda karantinası bittiği için bu hayvanlar satılmayacak. Biz tavsiyesini bekliyoruz. Petshop'larda üretilip satışının önlenmesi için federasyonumuz bunları hayvanseverlere sahiplendirecek. Kısırlaştırma ve tedavisini yapma şartıyla beraber. Ticaret Bakanlığı ile HAYTAP'ın yaptığı protokol gereği artık hayvanlar petshop'larda satışı önlenecek. Burada hayvan kaçakçılarına sesleniyorum artık kimse bu köpek ticaretine bulaşmasın. Yakalananlar artık gerçek hayvan severlerin ellerinde olacak" dedi.



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